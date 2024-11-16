Евгений Жербаев стал победителем международного турнира

С 14 по 16 ноября в Хасавюрте проходит XXV международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта России Шамиля Умаханова. В соревнованиях участвуют порядка 250 спортсменов из 23 стран, которые борются за награды в десяти весовых категориях.Вчера завершились финальные поединки в весовых категориях до 57, 65, 74, 86 и 97 кг. В весовой категории до 74 кг победителем стал представитель Бурятии Евгений Жербаев. В финале бурятский борец одолел со счётом 10:0 Абдурахмана Абдусаламова из Дагестана.Другой спортсмен из Бурятии Баир Баяндуев вышел в финал международного турнира. В полуфинале он убедительно одолел Джабраила Гаирбекова. Сегодня он поборется за золото с Магомедом Себединовым, представляющим Брянскую область.Отметим, что победитель в каждом весе получит от организаторов по 200 тысяч рублей. Призёров, занявших второе и третье место, наградят, соответственно, 50 и 30 тысячами рублей. По 50 тысяч рублей получат наставники победителей.