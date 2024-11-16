Учреждения культуры Бурятии получат субсидию на оборудование

Власти Бурятии выделили субсидию учреждениям культуры республики на укрепление материально-технической базы. По итогам проведённого отбора средства будут направлены на оснащение и оборудование учреждений 10 районов региона и города Улан-Удэ.
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, среди них:
- детские школы искусств в Прибайкальском и Еравнинском районах,
- дома культуры в Хоринском, Иволгинском, Еравнинском, Тункинском, Заиграевском и Баргузинском районах,
- библиотеки, в том числе модельная библиотека в городе Улан-Удэ,
- культурно-досуговые учреждения в Джидинском, Заиграевском и Северо-Байкальском районах,
- музей истории и развитие традиционных народных промыслов в Курумканском районе.
- Работаем, - заключил Алексей Цыденов.