Учреждения культуры Бурятии получат субсидию на оборудование

Власти Бурятии выделили субсидию учреждениям культуры республики на укрепление материально-технической базы. По итогам проведённого отбора средства будут направлены на оснащение и оборудование учреждений 10 районов региона и города Улан-Удэ.Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, среди них:- детские школы искусств в Прибайкальском и Еравнинском районах,- дома культуры в Хоринском, Иволгинском, Еравнинском, Тункинском, Заиграевском и Баргузинском районах,- библиотеки, в том числе модельная библиотека в городе Улан-Удэ,- культурно-досуговые учреждения в Джидинском, Заиграевском и Северо-Байкальском районах,- музей истории и развитие традиционных народных промыслов в Курумканском районе.- Работаем, - заключил Алексей Цыденов.