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Учреждения культуры Бурятии получат субсидию на оборудование

Учреждения культуры Бурятии получат субсидию на оборудование
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это коснётся 10 районов республики и Улан-Удэ

Власти Бурятии выделили субсидию учреждениям культуры республики на укрепление материально-технической базы. По итогам проведённого отбора средства будут направлены на оснащение и оборудование учреждений 10 районов региона и города Улан-Удэ.

Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, среди них:
- детские школы искусств в Прибайкальском и Еравнинском районах,
- дома культуры в Хоринском, Иволгинском, Еравнинском, Тункинском, Заиграевском и Баргузинском районах,
- библиотеки, в том числе модельная библиотека в городе Улан-Удэ,
- культурно-досуговые учреждения в Джидинском, Заиграевском и Северо-Байкальском районах,
- музей истории и развитие традиционных народных промыслов в Курумканском районе.

- Работаем, - заключил Алексей Цыденов.
Бурятия культура субсидия

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