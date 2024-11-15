В Улан-Удэ отметили Международный день студентов





Сегодня в Культурно-досуговом центре ВСГУТУ состоялось мероприятие, посвящённое Международному дню студентов. Во всём мире ежегодно его отмечают 17 ноября.В празднике приняли участие студенты БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, Улан-Удэнского лесопромышленного колледжа и других учебных заведений города. В рамках мероприятия прошёл концерт с участием народных артистов республики. Также прошла церемония награждения преподавателей и отличившихся студентов.От Улан-Удэнского горсовета поздравить студентов пришёл депутат Юрий Санжанов.- Уважаемые студенты и преподаватели, разрешите от лица депутатов Улан-Удэнского горсовета, от себя лично поздравить вас с Международным днём студентов. Студенческая жизнь – одна из самых ярких, счастливых страниц в жизни каждого специалиста. Пройдёт немного времени, вы станете дипломированными специалистами. В будущем от вас будет зависеть развитие нашего города, республики и страны в целом. Хочу пожелать вам счастья, добра, мира и уюта. Признаюсь, я немного вам завидую. Вы молоды, веселы, перед вами открыты все дороги. Дерзайте, будьте успешными, уверен, у вас всё получится, - пожелал Юрий Санжанов.После поздравительной речи депутат наградил грамотами горсовета представителей волонтёрских и молодёжных студенческих отрядов.