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В Бурятии похолодает до -19

В Бурятии похолодает до -19
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Столицу и районы республики накроет снег

В субботу, 16 ноября, в Бурятии будет морозно. Днём синоптики обещают от -6 до -11, а местами – от -14 до -19 градусов. Возможен небольшой, по Прибайкалью – умеренный снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.

В Улан-Удэ небольшой снег и от -7 до -9. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
погода прогноз погоды снег

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