В Бурятии похолодает до -19

Столицу и районы республики накроет снег
В субботу, 16 ноября, в Бурятии будет морозно. Днём синоптики обещают от -6 до -11, а местами – от -14 до -19 градусов. Возможен небольшой, по Прибайкалью – умеренный снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.
В Улан-Удэ небольшой снег и от -7 до -9. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Столицу и районы республики накроет снег
Она состоится в конце этой недели
Игры стартуют на следующей неделе
В городе пройдёт юбилейный турнир имени Натальи Воробьёвой
Отключения запланированы на 18, 19 и 22 ноября
В честь праздника в регионах стартуют спортивные соревнования
Их внесут в региональный реестр подобных объектов
Основные работы выполнят в этом году
Работы проведут в 6 населённых пунктах
Он вернулся в Забайкалье со степенью Карама
Он начнётся уже завтра
Спортивный детский инвентарь был ранее демонтирован
Мероприятие прошло во ВСГУТУ
Специалисты в этом году начнут исследования возможностей применения золошлаков
На слушаниях затронут обустройство стационарного электрического освещения и тротуаров на трассе «Байкал»