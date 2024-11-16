В Бурятии похолодает до -19

В субботу, 16 ноября, в Бурятии будет морозно. Днём синоптики обещают от -6 до -11, а местами – от -14 до -19 градусов. Возможен небольшой, по Прибайкалью – умеренный снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.В Улан-Удэ небольшой снег и от -7 до -9. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.