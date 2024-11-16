В Бурятии стартуют первенства республики по футзалу

В Бурятии определился состав участников первенства республики Бурятии по футзалу среди команд сельских районов (Возрастное ограничение: 0+). Соревнования начнутся во второй половине ноября и закончатся в марте 2025 года, сообщает детская футбольная лига РБ.Игры пройдут в трёх возрастных группах. Среди команд 2009-2010 годов рождения: ФК «Урагша» (Кижингинскии район), «Тамир» (Иволгинский район), СШ «Селенга» (Селенгинский район), «Уда» (Хоринский район) и «Бат» (Кяхтинский район). Среди команд 2011-2012 годов рождения: Кабанский район, «Шахтёр» (посёлок Саган-Нур), ФК «Урагша» (Кижингинский район), «Уда» (Хоринский район), «Тамир» (Кяхтинский район) и «Гвардия» (Кяхтинский район). За команды 2013-2014 годов рождения сыграют: «Шахтёр» (посёлок Саган-Нур), ФК «Урагша» (Кижингинский район), «Тамир» (Кяхтинский район), СШ «Селенга» (посёлок Тохой), «Уда» (Хоринский район), СШ «Селенга» (Селенгинский район), «Селендума» (Селенгинский район).Также стали известны все команды-участницы первенства Бурятии по футзалу среди команд девочек (Возрастное ограничение: 0+). Первый тур стартует уже 19 ноября. Турнир закончится в марте 2025 года.Соревнования пройдут в четырёх возрастных группах: 2009-2010 годов рождения, 2011-2012 годов рождения, 2013-2014 годов рождения, 2015-2016 годов рождения. Всего участие примут 21 девичья команда.