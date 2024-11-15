15 ноября

14 ноября

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В Бурятии представили нового первого заместителя министра экономики

В Бурятии представили нового первого заместителя министра экономики
Общество,  Фото:пресс-служба министерства экономики Бурятии
Наталья Оболова работает в министерстве с 2016 года

В министерстве экономики Бурятии представили нового первого заместителя министра Наталью Оболову.

- Наталья Цыремпиловна Оболова, уроженка Улан-Удэ, родившаяся в 1987 году, назначена на должность первого заместителя министра экономики Республики Бурятия. В 2009 году успешно окончила Российский университет дружбы народов по специальности «экономика», а в 2011 году – магистратуру ВСГУТУ. С 2007 года работала экономистом и бухгалтером-экономистом в различных коммерческих структурах, - сообщили в министерстве.

С 2016 года профессиональный путь был связан с министерством экономики республики, где занимала различные должности. В период с 2018 по 2024 год Наталья Цыремпиловна возглавляла отдел программ и государственных инвестиций. В 2024 году осуществляла сопровождение инвестиционных проектов в АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань».

Замужем, воспитывает троих детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», о назначении Натальи Оболовой на должность стало известно накануне, 14 ноября.

Предшественница Оболовой – Эльвира Дабаева – в конце июля написала заявление на увольнение по собственному желанию. Официально чиновница рассталась со своим креслом через месяц.

Причины её ухода из министерства неизвестны.


назначение

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