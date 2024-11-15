В Улан-Удэ из-за снега хорошенько «пропесочат» дороги

В городе вовсю подсыпают дороги и тротуары
В пятницу, 15 ноября, в столице Бурятии, как и обещали синоптики, пошёл снег. Сотрудники комбината по благоустройству уже приступили к подсыпке дорог.
Сейчас на линии – 9 пескоразбрасывателей. По поручению мэра Игоря Шутенкова техника работает во всех районах города.
Коммунальщики не оставляют без внимания и тротуары. Их тоже вовсю подсыпают песком. Улан-удэнцев призвали быть осторожными и внимательными. О скользких участках можно сообщить в КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.
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