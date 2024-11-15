В Улан-Удэ из-за снега хорошенько «пропесочат» дороги

В пятницу, 15 ноября, в столице Бурятии, как и обещали синоптики, пошёл снег. Сотрудники комбината по благоустройству уже приступили к подсыпке дорог.Сейчас на линии – 9 пескоразбрасывателей. По поручению мэра Игоря Шутенкова техника работает во всех районах города.Коммунальщики не оставляют без внимания и тротуары. Их тоже вовсю подсыпают песком. Улан-удэнцев призвали быть осторожными и внимательными. О скользких участках можно сообщить в КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.