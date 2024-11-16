В Бурятии объявлен всероссийский конкурс молодых художников

В Бурятии объявлено о проведении V всероссийского конкурса молодых художников «Art-round». Мероприятие пройдёт с 1 декабря 2024 года по 17 января 2025 года в дистанционном формате.Участвовать в конкурсе могут молодые художники в возрасте от 14 до 35 лет: члены творческих художественных и дизайнерских объединений, учащиеся образовательных учреждений культуры и искусства, а также все заинтересованные лица. Подать заявки на участие в конкурсе можно по электронной почте: art-round@mail.ru.- Цель конкурса – привлечь к участию в конкурсно-выставочной деятельности молодых художников России различных направлений изобразительного искусства, а также выявить и поддержать талантливых представителей творческой молодёжи регионов России, - сообщили в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.Конкурс проводится в номинациях: декоративно-прикладное искусство (по видам), живопись (по жанрам), графика, скульптура. Он проходит в четыре этапа:- с 1 декабря 2024 года по 17 января 2025 года - приём заявок;- с 20 января 2025 года по 7 февраля 2025 года - отбор творческих работ для интерактивной выставки;- с 10 по 28 февраля 2025 года - организация и проведение интерактивной выставки, работа жюри по определению победителей;- с 3 по 7 марта 2025 года - награждение победителей (рассылка дипломов).