В Бурятии объявлен всероссийский конкурс молодых художников

В Бурятии объявлено о проведении V всероссийского конкурса молодых художников «Art-round». Мероприятие пройдёт с 1 декабря 2024 года по 17 января 2025 года в дистанционном формате.
Участвовать в конкурсе могут молодые художники в возрасте от 14 до 35 лет: члены творческих художественных и дизайнерских объединений, учащиеся образовательных учреждений культуры и искусства, а также все заинтересованные лица. Подать заявки на участие в конкурсе можно по электронной почте: art-round@mail.ru.
- Цель конкурса – привлечь к участию в конкурсно-выставочной деятельности молодых художников России различных направлений изобразительного искусства, а также выявить и поддержать талантливых представителей творческой молодёжи регионов России, - сообщили в Восточно-Сибирском государственном институте культуры.
Конкурс проводится в номинациях: декоративно-прикладное искусство (по видам), живопись (по жанрам), графика, скульптура. Он проходит в четыре этапа:
- с 1 декабря 2024 года по 17 января 2025 года - приём заявок;
- с 20 января 2025 года по 7 февраля 2025 года - отбор творческих работ для интерактивной выставки;
- с 10 по 28 февраля 2025 года - организация и проведение интерактивной выставки, работа жюри по определению победителей;
- с 3 по 7 марта 2025 года - награждение победителей (рассылка дипломов).
Возрастное ограничение: 18+.