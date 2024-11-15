Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному сезону

Подтверждено качество теплоснабжения

Столице Бурятии выдали паспорт готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг. «Это означает, что проведена своевременная и качественная подготовка коммунальной инфраструктуры города к работе в этом отопительном периоде. Документ муниципалитету выдал Ростехнадзор», – сообщает комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.

Работа по подготовке к отопительному периоду проделана большая. Проведены необходимые испытания источников теплоснабжения, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и дополнительного оборудования. Подготовлены внутридомовые системы отопления и системы теплопотребления социальных объектов.



Ресурсоснабжающие организации города отремонтировали свою инженерную инфраструктуру.

«Водоканал» провёл ремонт более двух тысяч метров сетей водоснабжения, а сетей водоотведения реконструировано более 200 метров. Предприятие отремонтировало участки главного канализационного коллектора.

ТГК-14 капитально отремонтировала 21 участок тепловых сетей общей протяжённостью 6,2 км, основное и вспомогательное оборудование Улан-Удэнских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также котельный комплекс. Ремонт прошёл на котельных «Юго-Западная», в посёлках Аэропорта, в Загорск и Заречном.

«Россети-Сибирь» построили 9 новых трансформаторных подстанций, отремонтировали высоковольтные линии и опоры.

«Всё это позволит повысить надёжность и качество теплоснабжения в городе, а также улучшить экологическую обстановку», – уверены к комитете городского хозяйства.