Жители Бурятии не смогут записаться к врачам



В Минздраве РБ предупредили, что в Бурятии два дня будет недоступна запись к врачам, причём во все медицинские организации РБ.



Записаться к ним жители республики не смогут с 15:00 пятницы, 15 ноября до 20:00 воскресенья, 17-го. То же самое– с call-центрами медучреждений, которые будут работать только в режиме информирования.



Причина – технологические работы по модернизации системы электропитания центра обработки данных правительства Бурятии из-за отключения оборудования. Пациентам заранее принесли извинения за неудобства.

