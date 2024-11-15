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Жители Бурятии не смогут записаться к врачам

Жители Бурятии не смогут записаться к врачам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сделать это не получится ни через Госуслуги, ни call-центры

В Минздраве РБ предупредили, что в Бурятии два дня будет недоступна запись к врачам, причём во все медицинские организации РБ.
 
Записаться к ним жители республики не смогут с 15:00 пятницы, 15 ноября до 20:00 воскресенья, 17-го. То же  самое– с call-центрами медучреждений, которые будут работать только в режиме информирования.

Причина – технологические работы по модернизации системы электропитания центра обработки данных правительства Бурятии из-за отключения оборудования. Пациентам заранее принесли извинения за неудобства.
врачи Госуслуги медицина

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