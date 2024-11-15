В Улан-Удэ за день переловили 8 собак



В минувший четверг, 14 ноября, в Улан-Удэ состоялся очередной «собачий» рейд. На этот раз – в микрорайоне Тулунжа на Левом берегу.



Всего за день там поймали 8 собак. Мобильные группы обошли 300 домовладений и провели 13 профилактических бесед с местными жителями.





На двоих составили протоколы за нарушение правил регистрации и выгула домашних животных. Кроме того, ветеринары привили от бешенства четырёх питомцев и трёх поставили на учёт, рассказали в комитете городского хозяйства.