В столице Бурятии замерзают реки

Уда практически покрылась льдом
Селенга в Улан-Удэ к утру 15 ноября снизилась сразу на 10 сантиметров. Уровень главного притока Байкала сейчас на 64 сантиметра ниже нулевой отметки гидропоста.
У Уды он за сутки уменьшился до 114-ти. На реке уже установился ледостав. На Селенге наблюдаются забереги и шуга. Там вовсю идёт процесс ледообразования.
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