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В столице Бурятии замерзают реки

В столице Бурятии замерзают реки
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Уда практически покрылась льдом

Селенга в Улан-Удэ к утру 15 ноября снизилась сразу на 10 сантиметров. Уровень главного притока Байкала сейчас на 64 сантиметра ниже нулевой отметки гидропоста.

У Уды он за сутки уменьшился до 114-ти. На реке уже установился ледостав. На Селенге наблюдаются забереги и шуга. Там вовсю идёт процесс ледообразования. 
реки Уда Селенга

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