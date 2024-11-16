Чемпион Европы почтит память забайкальского боксёра

Всероссийский турнир «Надежд» по боксу, посвящённый памяти мастера спорта России Александра Швалова, пройдёт с 18 по 23 ноября в Забайкальском крае. Местом проведения соревнований станет спортивный зал «Аргунь» в Краснокаменске.- В Забайкалье специально прилетит чемпион Европы и России, мастер спорта международного класса Дмитрий Двали, чтобы почтить память нашего боксёра. Отметим, что победитель соревнований получит 10 тысяч рублей, а серебряный призёр – пять тысяч рублей, - рассказали организаторы.Торжественное открытие турнира состоится 19 ноября в 18:00, а финальные поединки начнутся 23 ноября с 11:30. Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.