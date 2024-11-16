16 ноября

15 ноября

Популярное

Чемпион Европы почтит память забайкальского боксёра

Чемпион Европы почтит память забайкальского боксёра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Краснокаменске состоятся всероссийские соревнования по боксу

Всероссийский турнир «Надежд» по боксу, посвящённый памяти мастера спорта России Александра Швалова, пройдёт с 18 по 23 ноября в Забайкальском крае. Местом проведения соревнований станет спортивный зал «Аргунь» в Краснокаменске.

- В Забайкалье специально прилетит чемпион Европы и России, мастер спорта международного класса Дмитрий Двали, чтобы почтить память нашего боксёра. Отметим, что победитель соревнований получит 10 тысяч рублей, а серебряный призёр – пять тысяч рублей, - рассказали организаторы.

Торжественное открытие турнира состоится 19 ноября в 18:00, а финальные поединки начнутся 23 ноября с 11:30. Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 12+.
бокс спорт Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чемпион Европы почтит память забайкальского боксёра
Чемпион Европы почтит память забайкальского боксёра
Общество, 16.11.2024
В Краснокаменске состоятся всероссийские соревнования по боксу
В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по вольной борьбе
В Улан-Удэ стартовал чемпионат Бурятии по вольной борьбе
Общество, 16.11.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мужского первенства
В Бурятии завершился всероссийский турнир на призы Любови Волосовой
В Бурятии завершился всероссийский турнир на призы Любови Волосовой
Общество, 16.11.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финального дня мероприятия
В Бурятии стартуют первенства республики по футзалу
В Бурятии стартуют первенства республики по футзалу
Общество, 16.11.2024
Они начнутся со второй половины ноября
В микрорайоне Улан-Удэ будут ловить бродячих собак
В микрорайоне Улан-Удэ будут ловить бродячих собак
Общество, 16.11.2024
Также проверят содержание домашних питомцев
В Забайкалье запустят новогодний экспресс
В Забайкалье запустят новогодний экспресс
Общество, 16.11.2024
Он отправится к «великому» водоразделу Евразии
В Бурятии завершился конкурс поэтического перевода
В Бурятии завершился конкурс поэтического перевода
Общество, 16.11.2024
Мероприятие было приурочено к столетию со дня рождения Гунги Чимитова
В Гусиноозёрске не будет электричества
В Гусиноозёрске не будет электричества
Общество, 16.11.2024
Отключение состоится во вторник днём
В райцентре Бурятии после ремонта открылся дом культуры
В райцентре Бурятии после ремонта открылся дом культуры
Общество, 16.11.2024
Это первый капитальный ремонт в здании с 1972 года
Фотопутешествие по осенней Баргузинской долине
Фотопутешествие по осенней Баргузинской долине
Общество, 16.11.2024
«Байкал-Daily» представляет пейзажный фоторепортаж Сергея Тарасенко
Ледовую арену в Улан-Удэ откроют до конца года
Ледовую арену в Улан-Удэ откроют до конца года
Общество, 16.11.2024

Уже убирают строительный мусор

В северном районе Бурятии после капремонта открыли два дорожных объекта
В северном районе Бурятии после капремонта открыли два дорожных объекта
Общество, 16.11.2024
Обновлены мост через реку Гарга и улица в Курумкане

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^