Чемпион Европы почтит память забайкальского боксёра

В Краснокаменске состоятся всероссийские соревнования по боксу
Всероссийский турнир «Надежд» по боксу, посвящённый памяти мастера спорта России Александра Швалова, пройдёт с 18 по 23 ноября в Забайкальском крае. Местом проведения соревнований станет спортивный зал «Аргунь» в Краснокаменске.
- В Забайкалье специально прилетит чемпион Европы и России, мастер спорта международного класса Дмитрий Двали, чтобы почтить память нашего боксёра. Отметим, что победитель соревнований получит 10 тысяч рублей, а серебряный призёр – пять тысяч рублей, - рассказали организаторы.
Торжественное открытие турнира состоится 19 ноября в 18:00, а финальные поединки начнутся 23 ноября с 11:30. Вход на соревнования свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Возрастное ограничение: 12+.
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