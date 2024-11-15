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Бурятию на выходных скуют почти зимние морозы

Бурятию на выходных скуют почти зимние морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах похолодает до -36

Холода в Бурятии к концу недели усилятся. Некоторые районы накроют почти что зимние морозы. Такой прогноз на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.

Ночью 16 ноября по республике – от -18 до -23, местами – от -26 до -31, а по Прибайкалью – от -10 до -15 градусов. Днём – от -6 до -11, кое-где – от -14 до -19. Возможен небольшой, на побережье Байкала – умеренный снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 17 ноября, ночная температура будет колебаться от -21 до -26, местами – от -31 до -36 градусов, по Прибайкалью и на юге – от -14 до -19. Дневная опустится до 7, -12° С, где-то – до 0, -5, на севере – до -15, -20. Снег прекратится. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
 
В понедельник, 18 ноября, по Бурятии переменная облачность, по северной половине – снег. В остальных районах преимущественно без осадков. Ночью ожидается от -11 до -16, местами – от -21 до -26, на севере – от -29 до -34. Днём – от -5 до -10, кое-где – от 0 до -5, по северной половине – от -13 до -18. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. 
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