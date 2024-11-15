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В Улан-Удэ стартует городской чемпионат по шашкам

В Улан-Удэ стартует городской чемпионат по шашкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он начнётся уже завтра

С 16 по 17 ноября в столице Бурятии пройдёт открытый чемпионат Улан-Удэ по русским шашкам среди мужчин и женщин. Мероприятие состоится в городском шахматном клубе.

Как сообщает федерация шашек РБ, предварительные заявки в свободной форме необходимо отправить на электронную почту: shashki.buryatiya@mail.ru в срок по 15 ноября включительно.

Регистрация участников состоится 16 ноября с 10:00 до 10:45. Соревнования стартуют в 11:00.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ спорт чемпионат шашки

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