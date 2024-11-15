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В Улан-Удэ перенесут «конечку» одного из маршрутов

В Улан-Удэ перенесут «конечку» одного из маршрутов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
А его расписание скоро изменится

С субботы, 16 ноября, конечную остановку автобуса, следующего по маршруту № 4а, перенесут. Из микрорайона Матросова она переместится на «Площадку».

 
Сделали это по просьбам местных жителей. Схема движения останется прежней, а вот график изменится, сообщили в комитете по транспорту.

Там напомнили: узнать расписание автобусов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, Интернет-портала its03.ru, а также на сайте МУП «Городские маршруты», а узнать все детали – по телефону 8 (3012) 44-72-10.
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