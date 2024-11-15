В Улан-Удэ перенесут «конечку» одного из маршрутов

А его расписание скоро изменится
С субботы, 16 ноября, конечную остановку автобуса, следующего по маршруту № 4а, перенесут. Из микрорайона Матросова она переместится на «Площадку».
Сделали это по просьбам местных жителей. Схема движения останется прежней, а вот график изменится, сообщили в комитете по транспорту.
Там напомнили: узнать расписание автобусов можно определить с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», 2ГИС, Интернет-портала its03.ru, а также на сайте МУП «Городские маршруты», а узнать все детали – по телефону 8 (3012) 44-72-10.
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