Житель Забайкалья украл у соседки 180 кг говядины

В пункт полиции по Шелопугинскому району Забайкальского края обратилась жительница села Деревцово с заявлением о краже. Неизвестные проникли во двор частного дома и украли мясо с летней кухни.Подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний сосед потерпевшей.- Выяснилось, что накануне злоумышленник помогал пенсионерке забить корову на мясо и знал, где она планирует его хранить. Самостоятельно унести 180 килограммов ему не удалось, и он обратился за помощью к знакомым. На легковом автомобиле мужчина увёз похищенное в Читу и успел часть продать, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело.