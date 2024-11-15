Житель Забайкалья украл у соседки 180 кг говядины

Возбуждено уголовное дело
В пункт полиции по Шелопугинскому району Забайкальского края обратилась жительница села Деревцово с заявлением о краже. Неизвестные проникли во двор частного дома и украли мясо с летней кухни.
Подозреваемый был задержан. Им оказался 33-летний сосед потерпевшей.
- Выяснилось, что накануне злоумышленник помогал пенсионерке забить корову на мясо и знал, где она планирует его хранить. Самостоятельно унести 180 килограммов ему не удалось, и он обратился за помощью к знакомым. На легковом автомобиле мужчина увёз похищенное в Читу и успел часть продать, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело.
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Возбуждено уголовное дело
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