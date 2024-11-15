15 ноября

14 ноября

Популярное

Чита примет чемпионат России по волейболу высшей лиги «Б»

Чита примет чемпионат России по волейболу высшей лиги «Б»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Игры стартуют на следующей неделе

Чемпионат России по волейболу высшей лиги «Б» пройдёт с 19 по 24 ноября в Чите в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

- Команды из Иркутска, Челябинска, Барнаула, Куйбышева и Хабаровска съедутся в Забайкалье, чтобы провести второй тур. Уже скоро будут определены команды, которые в апреле примут участие в финальных играх, - рассказали организаторы.

19 ноября игры начнутся с 15:00. На поле выйдут первыми команды «Алтай-АГАУ» и «Амурские Тигрицы-ДВГАФК». В 17:00 состоится игра между «Олимпом» - «Динамо-Метар-2», а в 19:00 волейболистки «Забайкалки» встретятся с командой «Локомотив-Ангара».

Местом проведения станет спортивный комплекс «Олимпиец». Вход на игры чемпионат сделают свободным. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Чита чемпионат России спорт волейбол

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ три дня будут отключать свет
В Улан-Удэ три дня будут отключать свет
Общество, 15.11.2024
Отключения запланированы на 18, 19 и 22 ноября
В Бурятии и Забайкалье отметят Всероссийский день самбо
В Бурятии и Забайкалье отметят Всероссийский день самбо
Общество, 15.11.2024
В честь праздника в регионах стартуют спортивные соревнования
В Иркутской области танец и ремёсла признали этнокультурным достоянием
В Иркутской области танец и ремёсла признали этнокультурным достоянием
Общество, 15.11.2024
Их внесут в региональный реестр подобных объектов
В центре Улан-Удэ завершают конструктив школы на 760 мест
В центре Улан-Удэ завершают конструктив школы на 760 мест
Общество, 15.11.2024
Основные работы выполнят в этом году
Агинский лама завершил 20-летнее обучение в Индии
Агинский лама завершил 20-летнее обучение в Индии
Общество, 15.11.2024
Он вернулся в Забайкалье со степенью Карама
В селе Бурятии перенесут детскую площадку, ставшую «камнем преткновения»
В селе Бурятии перенесут детскую площадку, ставшую «камнем преткновения»
Общество, 15.11.2024
Спортивный детский инвентарь был ранее демонтирован
В Бурятии отходы с ТЭЦ-2 хотят использовать в дорожном строительстве
В Бурятии отходы с ТЭЦ-2 хотят использовать в дорожном строительстве
Общество, 15.11.2024
Специалисты в этом году начнут исследования возможностей применения золошлаков
В Бурятии общественность обсудит обустройство федеральных дорог
В Бурятии общественность обсудит обустройство федеральных дорог
Общество, 15.11.2024
На слушаниях затронут обустройство стационарного электрического освещения и тротуаров на трассе «Байкал»
В Иркутской области задержали иностранца, находящегося в международном розыске
В Иркутской области задержали иностранца, находящегося в международном розыске
Общество, 15.11.2024
На родине он совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней
В Бурятии поздравили лауреатов республиканских стипендий
В Бурятии поздравили лауреатов республиканских стипендий
Общество, 15.11.2024
Победителями стали 34 студента и аспиранта
Работающие улан-удэнцы хотят в новом году карьерного роста и зарплату побольше
Работающие улан-удэнцы хотят в новом году карьерного роста и зарплату побольше
Общество, 15.11.2024
А некоторые из них мечтают об адекватном руководстве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^