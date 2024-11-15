Чита примет чемпионат России по волейболу высшей лиги «Б»

Чемпионат России по волейболу высшей лиги «Б» пройдёт с 19 по 24 ноября в Чите в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».- Команды из Иркутска, Челябинска, Барнаула, Куйбышева и Хабаровска съедутся в Забайкалье, чтобы провести второй тур. Уже скоро будут определены команды, которые в апреле примут участие в финальных играх, - рассказали организаторы.19 ноября игры начнутся с 15:00. На поле выйдут первыми команды «Алтай-АГАУ» и «Амурские Тигрицы-ДВГАФК». В 17:00 состоится игра между «Олимпом» - «Динамо-Метар-2», а в 19:00 волейболистки «Забайкалки» встретятся с командой «Локомотив-Ангара».Местом проведения станет спортивный комплекс «Олимпиец». Вход на игры чемпионат сделают свободным. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.