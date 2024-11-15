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Жителям Бурятии придётся копить на квартиру почти 8 лет, отдавая всю зарплату

Жителям Бурятии придётся копить на квартиру почти 8 лет, отдавая всю зарплату
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
А получать при этом нужно примерно по 65 тысяч в месяц

Представители федерального портала «Мир квартир» выяснили, сколько времени потребуется россиянину, чтобы накопить на собственную жилплощадь на вторичном рынке. Как выяснилось, примерно 5 лет и 8 месяцев – и то при условии, что откладывать на это придётся весь свой месячный заработок. Его средний размер по стране – 82 218 рубля, а стоимость квартиры – примерно 5 миллионов 716 тысяч.

В Бурятии, оказавшейся на 20 месте из 85-ти, за жильё в старом доме просят в среднем 6 миллионов 175 тысяч, а получают жители республики, если верить официальным данным, 64 925 – столько им и предстоит откладывать ежемесячно. Уйдёт на это 7 лет и 9 месяцев.

В соседней Иркутской области собирать деньги на квартиру за 5 миллионов 501 тысячу нужно 5 лет и 7 месяцев – при доходе в 80 141 рубль, в Забайкалье – 6 лет и 8 месяцев. Там платят примерно 76 269 рублей, а апартаменты обойдутся в 6 миллионов 204 тысячи.

Прибрести квартиру на вторичном рынке легче всего жителям Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа – на это нужно менее четырёх лет, рассказали «РИА Недвижимость» в «Мире квартир». Также в десятке первых – Мурманская область, Ненецкий АО, Магаданская область, Коми, Еврейская АО, Тюменская область, Камчатка и Ханты-Мансийский АО.
 
- Зарплаты в большинстве этих регионов превышают 100 тысяч рублей, а там, где не превышают, продаётся дешёвое жильё, – пояснили авторы исследования.

Дольше всего копить придётся жителям Дагестана (почти 16 лет), а также Ингушетии, Севастополя и Крыма (примерно по 13).
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