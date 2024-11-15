В Кяхтинском районе Бурятии благоустроят общественные территории

В 2025 году в Кяхтинском районе Бурятии продолжится благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в районной администрации.В районе в следующем году проведут благоустройство в следующих населённых пунктах:- г. Кяхта: благоустройство прилегающей территории Воскресенской церкви, благоустройство мемориала погибшим участникам в СВО ул.Батурина – ул.Цыдыпова и продолжение благоустройства ул. Лесная;- с. Усть-Кяхта: благоустройство территории по ул. Трактовая;- с. Усть-Киран: появится парк на территории новой церкви Преображения;- пгт. Наушки: благоустройство прилегающей территории кладбища;- с. Кудара-Сомон: благоустройство стадиона;- п. Хоронхой: продолжение благоустройства ул. Школьная.Все работы будут выполнены по дизайн-проектам, выбранным самими жителями в ходе голосования. Важно отметить, что проекты направлены на улучшение как городских, так и сельских территорий.