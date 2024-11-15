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В Кяхтинском районе Бурятии благоустроят общественные территории

В Кяхтинском районе Бурятии благоустроят общественные территории
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Работы проведут в 6 населённых пунктах

В 2025 году в Кяхтинском районе Бурятии продолжится благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом рассказали в районной администрации.

В районе в следующем году проведут благоустройство в следующих населённых пунктах:
- г. Кяхта: благоустройство прилегающей территории Воскресенской церкви, благоустройство мемориала погибшим участникам в СВО ул.Батурина – ул.Цыдыпова и продолжение благоустройства ул. Лесная;
- с. Усть-Кяхта: благоустройство территории по ул. Трактовая;
- с. Усть-Киран: появится парк на территории новой церкви Преображения;
- пгт. Наушки: благоустройство прилегающей территории кладбища;
- с. Кудара-Сомон: благоустройство стадиона;
- п. Хоронхой: продолжение благоустройства ул. Школьная.

Все работы будут выполнены по дизайн-проектам, выбранным самими жителями в ходе голосования. Важно отметить, что проекты направлены на улучшение как городских, так и сельских территорий. 
Бурятия Кяхтинский район благоустройство

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