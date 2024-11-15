В Советском районе столицы Бурятии 18, 19 и 22 ноября будет отключена электроэнергия. Света не будет в связи с проведением плановых работ.
Как сообщили в администрации района, электричество отключат по следующему списку адресов:
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15 ноября
06:00
14 ноября
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В Улан-Удэ три дня будут отключать свет
Общество, Фото:
Отключения запланированы на 18, 19 и 22 ноября
В Советском районе столицы Бурятии 18, 19 и 22 ноября будет отключена электроэнергия. Света не будет в связи с проведением плановых работ.
Как сообщили в администрации района, электричество отключат по следующему списку адресов:
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