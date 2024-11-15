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В Иркутской области танец и ремёсла признали этнокультурным достоянием

В Иркутской области танец и ремёсла признали этнокультурным достоянием
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
Их внесут в региональный реестр подобных объектов

Старинный танец и ремёсла внесут в региональный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Иркутской области (ОНЭД). Решение об этом принято на первом заседании экспертного совета по оценке и отбору подобных объектов. В его работе приняли участие 28 экспертов. Среди них учёные и специалисты в области этнографии, фольклора, истории, культурологии и филологии.

Члены совета одобрили для включения в реестр три объекта. Это технология свободной кистевой росписи «Илимская роспись», которая возникла в Усть-Илимске более 30 лет назад, традиционное искусство спирального травоплетения белорусских переселенцев из села Умыган и деревни Нижний Бурбук Тулунского района, а также танец «Звёздочка» в хореографической традиции старожилов Иркутской области.

Теперь их включат в региональный реестр ОНЭД Иркутской области как «объекты регионального значения, представляющие историческую, культурную и научную ценность для истории и культуры Иркутской области». Сведения об этом будут размещены в открытом доступе в интернете.

Как сообщает министерство культуры Иркутской области, организатором работы по ведению реестра назначен Иркутский областной дом народного творчества. В течение текущего года его отдел фольклора и этнографии провёл цикл вебинаров для специалистов, ответственных за работу с НЭД в муниципалитетах. Сотрудники отдела разъясняли нюансы нового законодательства, особенности сбора информации, описания объектов и подготовки материалов для включения их в региональный и федеральный реестры.

- На базе дома народного творчества в прошлом году мы создали отдел фольклора и этнографии, его задача выстроить системную работу по изучению и сохранению нематериального этнокультурного достояния. Это требует огромного труда и тесного взаимодействия с научным сообществом. Кроме того, нам необходимо научить муниципальные образования выявлять и описывать объекты нематериального культурного наследия, чтобы они могли попасть в реестр. До сих пор такая работа не велась, - отметила директор Иркутского областного дома народного творчества Людмила Герда.

Напомним, региональный реестр ОНЭД был создан в 2023 году. К работе над ним подключились учреждения культуры, хранители и носители уникальных традиций.
Иркутская область культура

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