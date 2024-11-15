В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами



За десять месяцев 2024 года – с января по октябрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 3071 жилой дом (6042 квартиры) общей площадью в 523 300 квадратных метров – в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.



На собственные и заёмные средства жители республики возвели 3032 частных дома на 382 300 «квадратах». Это 73,1% от общего объёма. Треть (109 500 кв. м) находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.



Основная доля введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграевский. За год объёмы жилищного строительства в сельской местности увеличились в 1,7 раза, в городской – в 1,2, отметили в ведомстве.

