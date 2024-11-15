В Бурятии пригородные районы продолжают обрастать частными домами

Активнее всего их строят в Иволгинском и Тарбагатайском
За десять месяцев 2024 года – с января по октябрь включительно – в Бурятии ввели в эксплуатацию 3071 жилой дом (6042 квартиры) общей площадью в 523 300 квадратных метров – в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, сообщили в пресс-службе Бурятстата.
На собственные и заёмные средства жители республики возвели 3032 частных дома на 382 300 «квадратах». Это 73,1% от общего объёма. Треть (109 500 кв. м) находятся на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.
Основная доля введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграевский. За год объёмы жилищного строительства в сельской местности увеличились в 1,7 раза, в городской – в 1,2, отметили в ведомстве.
Сделать это не получится ни через Госуслуги, ни call-центры
Возбуждено уголовное дело
А получать при этом нужно примерно по 65 тысяч в месяц
Активнее всего их строят в Иволгинском и Тарбагатайском
На рельсы после столкновения вылетел автомобиль
Их наказали штрафом на общую сумму в 360 тысяч рублей
Форум пройдёт 3-6 сентября 2025 года
Их поздравил глава республики
Ему пришлось дойти до прокуратуры
В правительстве Бурятии рассказали о подробностях ответного визита
Наводить чистоту на городских улицах помогает «Бродвей»
О произошедшем мама узнала от сына, который дома пожаловался на головную боль
Местные жители заявили, что ездить по ним невозможно
Он стартует уже сегодня
Для жителей Бурятии организуют вечер органной музыки