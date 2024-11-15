В селе Бурятии перенесут детскую площадку, ставшую «камнем преткновения»

Детская игровая спортивная площадка стоимостью около двух миллионов рублей была построена в селе Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии два года назад по программе «1000 дворов». Местом, где ежедневно будут собираться местная детвора для общения и игр, был выбран участок по улице Ленина, 120. По данным министерства имущественных и земельных отношений, земля под строительство была выделена сельскому поселению, однако произошло наложение границ двух участков, один из которых оказался в собственности у физлица.Как пояснили в Тарбагатайском районном комитете по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре, земельный участок, принадлежащий частному лицу, был выбран администрацией сельского поселения «Большекуналейское» по той причине, что имел статус «ранее учтённый». Конкретные границы земельного участка не были уточнены в соответствии с земельным законодательством и, по сведениям базы данных АИС ИЗК и публичной кадастровой карты, данная территория считалась свободной.- Проблемы с путаницей в нумерации земельных участков и возникшими противоречиями данных кадастрового учёта и публичной кадастровой карты возникли из-за безответственного отношения администрации поселения «Большекуналейское» к своим обязанностям по своевременному проведению комплекса инженерно-геодезических работ и их юридическому оформлению. В свою очередь, это привело к конфликту между селянами, выразившемуся в последствии в демонтаж детской игровой площадки, - заявили в администрации Тарбагатайского района.В июле этого года на рабочем совещании у главы района главе СП «Большекуналейское» было рекомендовано выкупить земельный участок у владельца. Она встретилась с владелицей спорного участка и предложила его выкупить или же выдать новый взамен. Собственница участка отказалась от данного предложения, заявив, что ей нужен земельный участок площадью 60 соток в селе Верхний Саянтуй. Только тогда она откажется от земельного участка в Большом Куналее площадью 10 соток. Обмен явно был неравнозначным, и администрация не могла пойти на подобное.В августе в Тарбагатайском районе в результате обильных осадков подтопило сразу три села, среди которых был и Большой Куналей. В результате ливневых дождей площадку, ставшую камнем преткновения, подтопило и размыло. Для решения вопроса с детской площадкой глава поселения провела собрание граждан, где общим мнением было принято решение о переносе площадки на новое место в связи с подтоплением данного земельного участка и объявившимся собственником.- Спортивный детский инвентарь с детской площадки был демонтирован бесплатно и в данное время находится на безвозмездном хранении на складе у предпринимателя до дальнейшей его установки, - рассказали в Тарбагатайской районной администрации. - Детскую спортивную площадку планируется установить на земельном участке с кадастровым номером 03:19:030106:357, расположенном по адресу: Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Ленина, 169а. Установка детской спортивной площадки будет произведена за счёт средств местного бюджета МО СП Большекуналейское в срок до 01.05.2025 года.Как отметили в администрации района, для решения корня возникшей проблемы по наложению границ двух участков одной земли и недопущения подобных ситуаций впредь новому главе поселения предстоит усиленно поработать с путаницей в нумерации участков, провести процедуру перемежевания, кадастровые работы и согласование границ земли.