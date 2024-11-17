«Вертолёты России» планируют сертифицировать в Китае новейший вертолёт Ми-171А3

Его производство разворачивают в Улан-Удэ

Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) планирует сертифицировать в Китае многоцелевой вертолёт Ми-171А3. Об этом говорится в сообщении по итогам проведения на выставке Airshow China конференции для действующих и потенциальных эксплуатантов российских вертолётов в Азиатском регионе.

«Самыми востребованными вертолётами на сегодня остаются транспортные вертолёты Ми-171, - отметили в холдинге. - Машины этого типа постоянно совершенствуются, а их летно-технические характеристики улучшаются. В планах холдинга сертификация в КНР новейшего вертолёта Ми-171А3. Эта версия была разработана в тесном сотрудничестве с компаниями нефтегазового сектора и отвечает самым жёстким международным стандартам, в том числе по безопасности».

Как сообщал «Байкал-Daily», Ми-171А3 запускают в производство на Улан-Удэнском авиационном заводе. Машину уже показывали на саммите BRICS в Казани (в конфигурации AURUS), на Петербургском газовом форуме, а также на авиашоу в Дубаи в 2023 году.

Офшорный вертолёт Ми-171А3 является новейшим флагманом семейства Ми-8. Завершить его испытания и получить сертификат типа на пассажирскую и поисково-спасательную версии планируется в 2024 году.

Этот вертолёт представляет собой универсальную платформу, которую могут использовать не только нефтегазовые компании, но и авиакомпании, специализирующиеся на грузовых, корпоративных и VIP-перевозках, занимающиеся тушением пожаров или выполняющие санитарные полёты.

Одно из основных преимуществ Ми-171А3 - двигатель повышенной мощности. Уже законтрактовано 27 машин.

Вертолёт может перевозить 24 пассажира. Дальность полёта - 820 километров, с дополнительными баками - до 1000 километров

Также «Вертолёты России» ведут работу по выводу на китайский рынок медицинской версии вертолёта «Ансат». Он производится на Казанском вертолётном заводе.