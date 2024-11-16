В Забайкалье запустят новогодний экспресс

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Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отправится к «великому» водоразделу Евразии

Специальный туристический поезд «Портал в Тургутуй 2.0» 21 декабря отправится из Читы к станции Тургутуй, откуда пассажиры вместе со специалистом Русского географического общества пешком пройдут к точке великого водораздела Евразийского континента. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.

Водораздельная гора – гора Палласа – находится на Яблоновом хребте в Забайкальском крае. Её абсолютная высота составляет 1 тысячу 236 метров. Здесь соединяются бассейны рек Амур, Лена и Енисей. Неофициально эту точку водораздела называют великим истоком.

В пути следования для пассажиров проведут фестиваль авторской песни с участием музыкантов и артистов. В остальных вагонах будут организованы музыкальный квиз, экскурсионная и развлекательные программы.

Первая туристическая поездка до станции Тургутуй была организована 22 декабря 2018 года.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край железная дорога туризм

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