В Забайкалье запустят новогодний экспресс

Специальный туристический поезд «Портал в Тургутуй 2.0» 21 декабря отправится из Читы к станции Тургутуй, откуда пассажиры вместе со специалистом Русского географического общества пешком пройдут к точке великого водораздела Евразийского континента. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.Водораздельная гора – гора Палласа – находится на Яблоновом хребте в Забайкальском крае. Её абсолютная высота составляет 1 тысячу 236 метров. Здесь соединяются бассейны рек Амур, Лена и Енисей. Неофициально эту точку водораздела называют великим истоком.В пути следования для пассажиров проведут фестиваль авторской песни с участием музыкантов и артистов. В остальных вагонах будут организованы музыкальный квиз, экскурсионная и развлекательные программы.Первая туристическая поездка до станции Тургутуй была организована 22 декабря 2018 года.