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Агинский лама завершил 20-летнее обучение в Индии

Агинский лама завершил 20-летнее обучение в Индии
Общество,  Фото:Агинский дацан
Он вернулся в Забайкалье со степенью Карама

Забайкалец Солбон Гаржилов успешно завершил обучение по пяти основным трактатам буддизма, тибетской литературе и истории гелугских традиций в центре обучения монастыря Дрепунг Гоманг в Индии. Там Солбон-лама получил степень Карама.

- Ценить свою жизнь – драгоценное человеческое рождение. В ламриме объясняется, что мы родились людьми – ценить это. И тогда человек будут более осознанно проживать свою жизнь и найдет свой смысл жизни, - обратился к землякам Солбон-лама в сюжете ГТРК «Чита».

Степень Карама – это степень бакалавра буддийской философии «Гаарамба», которую Солбон лама получил во втором отделении университета Гелугпы. На дипломе выпуска указан 2151-й год по тибетскому королевскому календарю, что соответствует 2024 году по общепринятому григорианскому стилю.

- Солбон-лама пришёл послушником в Агинский дацан в 2003 году. На следующий год он поехал в Индию и поступил в Гоманг дацан. После 20 лет обучения получил степень Карама, - сообщили в Агинском дацане.

Для получения высшего учёного звания Солбон-ламе ещё предстоит проучиться в Индии три года. Перед тем, как продолжить учёбу, священнослужитель проведёт в Агинском Бурятском округе, Бурятии, Новосибирске и Иркутске для лам и мирян лекции по трактатам буддизма. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья.
буддизм Агинский Бурятский округ

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