В Бурятии отходы с ТЭЦ-2 хотят использовать в дорожном строительстве

В министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии обсудили вопросы применения золошлаковых отходов с ТЭЦ-2 в дорожном строительстве. Совещание состоялось накануне с участием управления региональных автодорог, энергетиков и представителей организации-проектировщика ТЭЦ-2 в Улан-Удэ.Как отметили в министерстве, вопрос повторного использования отходов очень важный для экологии Бурятии, так как золошлаки можно использовать в дорожном строительстве без ущерба для природы, между тем необходимо учесть все нюансы, в том числе физико-химические показатели золошлаков и экономическую составляющую.Ввод ТЭЦ-2 после реконструкции планируется в 2029 году, но уже сегодня проектировщики рассматривают возможность не только складирования золошлаков, но и введение системы золоудаления, в частности вторичного применения таких отходов в дорожном строительстве. Так, золошлаковые смеси могут применяться для устройства земляного полотна, создания слоёв дорожной одежды, укрепления грунтов, а также могут использоваться при производстве асфальтобетонной смеси.- Затраты на транспортировку сырья до объектов являются важным фактором, так как влияют на конечную стоимость работ. Необходимо обдумать все варианты, посчитать экономическую целесообразность использования золошлаков на участках региональных дорог, но в ближайшей перспективе рассмотрим возможность применения золошлаковых отходов именно в Улан-Удэнской агломерации, т.е. в непосредственной близости к ТЭЦ-2, - заявил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.По информации энергетиков, планируется, что ТЭЦ-2 будет вырабатывать около 180 тысяч тонн золошлаковых отходов в год. По предварительным расчётам в дорогах Улан-Удэнской агломерации, при изготовлении асфальтобетонной смеси, может быть использовано ориентировочно 25 тысяч тонн, при устройстве земляного полотна - 10 тысяч тонн золошлаков.Ещё один важный аспект, от которого зависит возможность использования золошлаковых отходов, – их физико-химические свойства и удельная активность.- Эти показатели зависят от используемого вида горных пород. Именно химический состав золошлаков определяет их применение для конкретных видов работ в дорожном строительстве. В Бурятии уже планировалось строительство дороги с использованием золошлаков в Заиграевском районе на участке 3-8 км автодороги Новоильинск – Горхон – Кижа, и, первым камнем преткновения стал именно подбор смеси, нужная формула подбиралась очень долго, - рассказал Юрий Воробьёв, заместитель руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор».Министр отметил, что сегодня известно с какого месторождения будут возить каменный уголь на ТЭЦ-2, поэтому необходимо взять образцы золошлаков и провести испытания в лаборатории Бурятрегионавтодора.- Важно определить можно ли использовать данный вид отходов, и, если да, то при каких работах, - подытожил Александр Гоге.По поручению министра к исследованиям специалисты лаборатории приступят уже в этом году.