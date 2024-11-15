15 ноября

14 ноября

Популярное

В центре Улан-Удэ завершают конструктив школы на 760 мест

В центре Улан-Удэ завершают конструктив школы на 760 мест
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Основные работы выполнят в этом году

В историческом центре Улан-Удэ, рядом с набережной продолжается строительство школы, рассчитанной на 760 детей. Накануне, в ходе осмотра объектов, строящихся в центре города, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников и представители управления капитального строительства посетили строительную площадку новой школы.

Подрядчик доложил о достаточном количестве ресурсов на объекте и отсутствии проблем. Также он отметил, что конструктив здания практически завершён, подстанция и теплотрасса готовы обеспечивать здание электричеством и теплом. В настоящее время строители закрывают тепловой контур здания и работают над внутренней отделкой одного из школьных блоков.

- В начале этого года была подготовлена площадка для строительства школы. Строительные работы начались в конце весны. За короткое время подрядчик практически возвёл конструктив здания, сейчас эти работы завершаются. Это одна из крупнейших школ города, поэтому можно сказать, что строительство идёт хорошими темпами. Основные строительные работы будут выполнены в этом году. Весной следующего года благоустроят территорию, закончат внутреннюю отделку и оснащение помещений, - отметил Евгений Луковников.

По проекту, новое образовательное учреждение включает четыре блока: блоки начального образования, общего образования, среднего и старшего звена, а также спортивный блок. Акцент будет сделан на развитии спорта. На территории школы предусмотрены спортивные площадки для гимнастики, волейбола и баскетбола. Рядом с учебным заведением появятся беговые дорожки и игровые зоны. Как отметили в министерстве строительства РБ, школу возводят на территории, предназначенной для комплексного развития в рамках мастер-плана Улан-Удэ.

строительство Бурятия Улан-Удэ школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Агинский лама завершил 20-летнее обучение в Индии
Агинский лама завершил 20-летнее обучение в Индии
Общество, 15.11.2024
Он вернулся в Забайкалье со степенью Карама
В селе Бурятии перенесут детскую площадку, ставшую «камнем преткновения»
В селе Бурятии перенесут детскую площадку, ставшую «камнем преткновения»
Общество, 15.11.2024
Спортивный детский инвентарь был ранее демонтирован
В Бурятии отходы с ТЭЦ-2 хотят использовать в дорожном строительстве
В Бурятии отходы с ТЭЦ-2 хотят использовать в дорожном строительстве
Общество, 15.11.2024
Специалисты в этом году начнут исследования возможностей применения золошлаков
В Бурятии общественность обсудит обустройство федеральных дорог
В Бурятии общественность обсудит обустройство федеральных дорог
Общество, 15.11.2024
На слушаниях затронут обустройство стационарного электрического освещения и тротуаров на трассе «Байкал»
В Иркутской области задержали иностранца, находящегося в международном розыске
В Иркутской области задержали иностранца, находящегося в международном розыске
Общество, 15.11.2024
На родине он совершил тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней
В Бурятии поздравили лауреатов республиканских стипендий
В Бурятии поздравили лауреатов республиканских стипендий
Общество, 15.11.2024
Победителями стали 34 студента и аспиранта
Работающие улан-удэнцы хотят в новом году карьерного роста и зарплату побольше
Работающие улан-удэнцы хотят в новом году карьерного роста и зарплату побольше
Общество, 15.11.2024
А некоторые из них мечтают об адекватном руководстве
С каждым годом Закаменск становится краше и комфортнее
С каждым годом Закаменск становится краше и комфортнее
Общество, 15.11.2024
Это благодаря тому, что Закаменск - активный участник и трижды финалист федеральных конкурсов по созданию комфортной городской среды
В селе Кырен Тункинского района появится уникальный парк
В селе Кырен Тункинского района появится уникальный парк
Общество, 15.11.2024
Проект «Путь ветра» стал победителем во Всероссийском конкурсе
В Улан-Удэ прямо в колонии сыграли свадьбу
В Улан-Удэ прямо в колонии сыграли свадьбу
Общество, 15.11.2024
Осуждённая и её избранник впервые в жизни связали себя узами брака

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^