В центре Улан-Удэ завершают конструктив школы на 760 мест

В историческом центре Улан-Удэ, рядом с набережной продолжается строительство школы, рассчитанной на 760 детей. Накануне, в ходе осмотра объектов, строящихся в центре города, зампред правительства Бурятии Евгений Луковников и представители управления капитального строительства посетили строительную площадку новой школы.Подрядчик доложил о достаточном количестве ресурсов на объекте и отсутствии проблем. Также он отметил, что конструктив здания практически завершён, подстанция и теплотрасса готовы обеспечивать здание электричеством и теплом. В настоящее время строители закрывают тепловой контур здания и работают над внутренней отделкой одного из школьных блоков.- В начале этого года была подготовлена площадка для строительства школы. Строительные работы начались в конце весны. За короткое время подрядчик практически возвёл конструктив здания, сейчас эти работы завершаются. Это одна из крупнейших школ города, поэтому можно сказать, что строительство идёт хорошими темпами. Основные строительные работы будут выполнены в этом году. Весной следующего года благоустроят территорию, закончат внутреннюю отделку и оснащение помещений, - отметил Евгений Луковников.По проекту, новое образовательное учреждение включает четыре блока: блоки начального образования, общего образования, среднего и старшего звена, а также спортивный блок. Акцент будет сделан на развитии спорта. На территории школы предусмотрены спортивные площадки для гимнастики, волейбола и баскетбола. Рядом с учебным заведением появятся беговые дорожки и игровые зоны. Как отметили в министерстве строительства РБ, школу возводят на территории, предназначенной для комплексного развития в рамках мастер-плана Улан-Удэ.