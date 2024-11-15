Глава Бурятии подробно рассказал о визите делегации республики в Мьянму

Встреч и событий очень много

Представители республики посетили два региона - Янгон и Ирравади, провели переговоры с премьер-министром региона Янгон г-ном Соу Тейном и губернатором провинции Ирравади г-ном Тин Маунг Вином. Об этом глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в ночь на 15 ноября на своих страницах в соцсетях. Он рассказал о некоторых подробностях визита и опубликовал много фотографий.

«Посетили буддийскую академию Ситагу и пообщались с её основателем - Ситагу Саядо Досточтимым Ашин Ньяниссара. Он принимал участие в буддийском форуме (он прошёл в Улан-Удэ в августе - ред.) в этом году», – написал Цыденов в своём телеграм-канале.

По его словам, у партнёров в Мьянме есть большой интерес к разработкам бурятских бизнесменов.

«Это технологии «Байкал Эм-1», которые позволяют повысить урожайность, очищать стоки; живая кожа «Шэнэскин», – отметил глава республики. - Производители тест-системы «Рапид Био» уже работают на рынке Мьянмы, готовы открыть здесь производство. Промышленные предприятия Бурятии провели переговоры о возможности поставок подсанкционных товаров из Мьянмы».

Шэрээтэ ламы дацанов Буддийской традиционной Сангхи России и представители Буддийской академии Ситагу намерены наращивать сотрудничество, сообщил Цыденов.

На его взгляд, очень тёплый приём со стороны мьянманцев говорит о крепкой дружбе между народами и лидерами двух стран, взаимной поддержке в реализации независимого политического курса.

На высшем уровне

14 ноября прошла встреча с кабинетом министров Республики Союз Мьянма.

«С мьянманской стороны принимали участие два зампреда правительства - генерал, вице-премьер, министр транспорта и коммуникаций Мья Тун У, а также вице-премьер, министр планирования и финансов Вин Шейн», – написал Алексей Цыденов.

Внушительный состав участников встречи включал ещё семь высокопоставленных мьянманских чиновников: министра инвестиций и внешнеэкономических связей Кан Зо (Kan Zaw), министра сельского хозяйства Мин Наунг (Min Naung), министра религиозных дел и культуры Тин У Лвин (Tin Оо Lwin), министра торговли Тан Он (Tun Ohn), министра промышленности Чарли Тхан (Charlie Than), министра здравоохранения Тхет Кхаинг Вин (Thet Khaing Win), министра отелей и туризма Тхет Тхет Кхайн (Thet Thet Khine).

«У наших партнёров серьёзный настрой на укрепление отношений между нашими странами», – отметил Цыденов.

Вице-премьер Мья Тун У обозначил достигнутые успехи в российско-мьянманских отношениях. Запущены прямые рейсы из Мьянмы в Россию, идёт процесс подключения платёжной системы «Мир», растут инвестиции.

«Господин Мья Тун У отметил, что у нас большие перспективы сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, религиозной сфере. Министр туризма внесла свои предложения по расширению туристического обмена, – написал глава Бурятии. - Договорились о проведении совместного совещания с участием крупных российских туроператоров, предложил рассмотреть возможность запуска чартерных рейсов».

После совещания прошли тематические предметные обсуждения по здравоохранению с участием бурятских бизнесменов - по работе тест-систем «Рапид Био», технологий живой кожи «Шэнэскин». Для министерства сельского хозяйства Мьянмы прошла презентация технологий «Байкал Эм-1». Отдельный разговор с бурятскими недропользователями прошёл по теме добычи полезных ископаемых, а также в части поставок подсанкционных товаров для бурятской промышленности. Министр туризма Бурятии с коллегой из Мьянмы обсудили план действий для увеличения взаимного турпотока.

«Был живой интерес со стороны наших коллег из Мьянмы, – констатировал Цыденов. - Завтра (15 ноября – ред.) нас ждёт непростая встреча с первым лицом государства - премьер-министром Республики Союз Мьянма.

Глава республики напомнил, что господин Мин Аун Хлайн дважды приезжал в Улан-Удэ. В сентябре 2022 года он посетил Бурятию с большой командой правительства Мьянмы. Делегация тогда посетила промышленные предприятия республики.

«Работаем!» – в своём стиле закончил свои посты из Мьянмы Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», группа чиновников и промышленников из Бурятии находится в Мьянме с 13 по 15 ноября 2024 года.