Улан-удэнцы пришли в ужас от нового светофора на Трубачеева



Ещё 25 октября на пересечении улицы Трубачеева и переулка Карьерный в Улан-Удэ заработал искусственный регулировщик. Он начал функционировать спустя две недели после Ещё 25 октября на пересечении улицы Трубачеева и переулка Карьерный в Улан-Удэ заработал искусственный регулировщик. Он начал функционировать спустя две недели после установки



В комитете по транспорту городской администрации ранее пояснили: светофор позволит упорядочить и обезопасить движение на участке. И уточнили, что у него три фазы – две транспортные и одна пешеходная. В этом месте запрещён поворот налево, при движении со стороны улицы Сахьяновой. Соответствующие знаки и разметка там имеются.



Однако спустя несколько часов выяснилось, что объект отключили. Его перевели в режим жёлтого моргания для донастройки оборудования. Дело в том, что автомобилисты начали жаловаться на огромные заторы. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» написали, что пробка растянулась от моста аж до 18 квартала.



С тех пор прошло несколько недель. Светофор вновь запустили, и в соцсетях на него опять посыпались жалобы. Его винят в пробках на Трубачеева, движение на которой и без того всегда затруднено, особенно в часы пик. Пост на эту тему появился накануне в группе «Аноним 03» в ВК. Вот как описал работу искусственного регулировщика один из жителей столицы Бурятии.



- Стоишь такой на красный и думаешь – о, зелёный будет. Но нет. Зелёный включается у пешеходов, а у тебя красный. Потом и у них красный. Включается зелёный у них, а у тебя всё равно красный. Это когда сверху спускаешься, – отметил он.



- Стоим от Центрального рынка и до светофора. И это не в самый час пик, – согласилась другая подписчица. – Неужели нельзя сделать нормальную регулировку?



Ранее сообщалось, что с установкой нового светофора завершится комплексный ремонт дороги в переулке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».



