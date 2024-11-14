Двоих жителей Иркутской области задержали за кражу в Забайкалье

В Забайкальском крае задержали за кражу двух жителей Иркутской области. Подозреваемые украли бытовую технику из большегруза на федеральной дороге.В полицию Петровск-Забайкальского района поступило сообщение о краже двух стиральных машин из прицепа грузовика «Вольво». Выяснилось, что водитель фуры остановился на ночлег возле кафе, расположенного около посёлка Новопавловка. Проснувшись, он обнаружил следы взлома запорных механизмов прицепа и пропажу имущества.Были установлены подозреваемые - двое жителей Тайшета Иркутской области. Они были задержаны забайкальскими полицейскими по местам жительства.- Установлено, что злоумышленники намеренно ездили по федеральной дороге с целью обнаружения большегрузных машин и совершения краж, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Возбуждено уголовное дело. Полицейские установили причастность задержанных к ещё двум аналогичным хищениям на территории Бурятии.