Волонтёры из Бурятии ухаживают в Питере за ранеными на СВО бойцами



Другие тарбагатайцы вместе с волонтёрами передали для раненых военнослужащих фарш, сало, тушëнку, сироп, орехи, серу, вещи первой необходимости и шерстяные носки. С теплотой бойцы принимают и сувениры, которые собственными руками сделали для них ребятишки.



Жительницы Тарбагатайского района ухаживают за участниками специальной военной операции, которые сейчас лечатся в военных госпиталях в Санкт-Петербурге. Как сообщили в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», наши землячки помогают бойцам и готовят для них в штаб-квартире домашние блюда и буузы. И, конечно, всячески поддерживают, даря теплоту своих сердец.