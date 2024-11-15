В Бурятии и Забайкалье отметят Всероссийский день самбо

Чемпионатом и первенством Бурятии по спортивному и боевому самбо отметят Всероссийский день самбо в республике. Спортивные состязания (возрастное ограничение: 6+) пройдут 16 ноября в Улан-Удэ, в региональном центре единоборств «Патриот» с 10:00 до 17:00. Об этом сообщает Бурятское региональное отделение Российского союза боевых искусств.В Забайкалье также отмечают Всероссийский день самбо. С 15 по 17 ноября в Чите проводится чемпионат и первенство Забайкальского края, а также всероссийский турнир «Всероссийский день самбо» (возрастное ограничение: 6+). Турниры проходят в спортивном комплексе «Огнеборец». Спортсмены из 11 населённых пунктов борются за возможность войти в состав сборной региона.- Это первый этап отборочных. В них примут участие порядка 400 самбистов. По итогам спортсмены смогут получить спортивные разряды до кандидата в мастера спорта России, - сообщил президент федерации самбо Забайкальского края Дамдин Бадмацыренов.Как рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Забайкалья, в первый день юноши и девушки от 15 до 17 лет демонстрировали свои навыки в спортивном самбо. Во второй начнутся соревнования по спортивному самбо между юниорами и юниорками, а также подростками от 17 до 19 лет по боевому самбо. В третий день бороться предстоит мужчинам и женщинам.