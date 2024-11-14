В Забайкалье работники СТО угнали машину

В Забайкальском крае раскрыли кражу иномарки со станции технического обслуживания в селе Дульдурга.Сотрудниками Госавтоинспекции при патрулировании был обнаружен автомобиль, водитель которого не подчинился законным требованиям об остановке и попытался скрыться.В результате преследования иномарка была остановлена. Водитель не смог предоставить документы на автомобиль, он и двое пассажиров иномарки были доставлены в отдел полиции- Установлено, что автомобиль подозреваемые угнали со станции технического обслуживания. Накануне они его ремонтировали, а в вечернее время, находясь на смене, злоумышленники неправомерно завладели транспортным средством, чтобы доехать до посёлка Новоорловск, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Автомобиль изъят.