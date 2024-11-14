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В Бурятии нашли замену уволившейся замминистра экономики

В Бурятии нашли замену уволившейся замминистра экономики
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это кресло заняла одна из сотрудниц ведомства

У министра экономики Бурятии Екатерины Кочетовой – новый первый заместитель. Это Наталья Оболова, которая ранее тоже трудилась в Минэкономики РБ на разных должностях. Постановление о её назначении подписал исполняющий обязанности председателя правительства РБ Всеволод Мухин.

- Назначить Оболову Наталью Цыремпиловну на должность первого заместителя министра экономики Бурятии – председателя комитета инвестиций с испытательным сроком шесть месяцев, – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства.

Постановление уже вступило в силу. Предшественница Оболовой – Эльвира Дабаева – в конце июля написала заявление на увольнение по собственному желанию. Официально чиновница рассталась со своим креслом через месяц.
 
Причины её ухода из министерства неизвестны. У Кочетовой есть ещё два зама. Это Владимир Хингелов, курирующий в ведомстве комитет макропрогнозировния, и Арсалан Ниндаков, отвечающий за управление доходами.

Эльвира Дабаева работала в Минэкономики с августа 2020-го года. Ранее она была зампредом комитета по экономике в администрации Улан-Удэ, а потом выиграла конкурс на пост первого замминистра. 
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