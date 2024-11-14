Бурятию накроют снегопады и сильный ветер

На республику надвигается непогода
Синоптики предупредили о скором ухудшении погоды в Бурятии. В ближайшие сутки республику накроет снег, а кое-где обещают сильные снегопады и позёмок.
Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. На дорогах 15 ноября ожидаются гололедица и накаты. Жителей РБ по возможности призывают отказаться от дальних поездок.
На этой неделе в Бурятии продолжится
похолодание. К выходным столбик термометра в некоторых районах опустится до -33°С.
Они украли бытовую технику из большегруза
Им привозят в госпитали буузы
Они попытались скрыться от сотрудников ГАИ
Мужчина погиб при обвале грунта в траншее
В соцсетях заявили, что теперь вся улица из-за него постоянно стоит в пробках
На республику надвигается непогода
Это кресло заняла одна из сотрудниц ведомства
В регионе прошёл второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
А занемогшие горожане с хорошей зарплатой предпочитают трудиться из дома
Рабочие уже приступили к внутренней отделке здания
Он не будет работать один день
В местной стоматологии нет пломбировочного материала
Бюст Виталия Сукуева установили на его малой родине
Вещество он получил в наследство от умершего отца
Работы завершатся до конца года