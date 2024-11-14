Бурятию накроют снегопады и сильный ветер





На этой неделе в Бурятии продолжится похолодание. К выходным столбик термометра в некоторых районах опустится до -33°С.

Синоптики предупредили о скором ухудшении погоды в Бурятии. В ближайшие сутки республику накроет снег, а кое-где обещают сильные снегопады и позёмок.Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. На дорогах 15 ноября ожидаются гололедица и накаты. Жителей РБ по возможности призывают отказаться от дальних поездок.