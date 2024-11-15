Иркутск примет всероссийские соревнования по женской борьбе

X всероссийские соревнования по женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой пройдут с 23 по 24 ноября в спортивном комплексе «Байкал-Арена» в Иркутске. Планируется, что за медали турнира будут бороться около 150 спортсменок из различных регионов страны.- В этом году в Иркутске проводится юбилейный, уже десятый, турнир имени известной спортсменки, уроженки Тулуна Натальи Воробьёвой. Мы надеемся, что Олимпийская чемпионка лично посетит турнир, и юные спортсменки получат заслуженные награды из её рук. Предварительные заявки на участие в соревнованиях поступили из Санкт-Петербурга, Кемеровской, Ульяновской, Новосибирской, Томской областей, Хабаровского, Красноярского, Алтайского краёв, республик Хакасия, Тыва, Бурятия и других регионов, - рассказал министр спорта области Павел Богатырев.Турнир проводится в двух возрастных категориях: девушки до 16 лет и юниорки до 21 года, имеющие спортивную подготовку не ниже третьего спортивного разряда. Девушки до 16 лет выявят сильнейших в 11 весовых категориях: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 кг. Юниорки будут бороться за медали в 10 весовых категориях: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг. Турнир пройдёт по олимпийской системе с утешительными поединками для спортсменок, уступившим финалисткам. Итоги соревнований подведут в личном зачёте.Старт соревнований первого дня – в 11:00 23 ноября. Торжественное открытие соревнований – в 12:00 24 ноября. Старт соревнований второго дня – в 11:00 24 ноября. В этот же день состоятся утешительные поединки, во второй половине дня – финалы и награждение. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта области.