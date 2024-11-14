В Чите проводят проверку по факту гибели рабочего

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Чите при земляных работах по прокладке газового трубопровода произошёл обвал грунта. Под завалами оказались двое мужчин: один из них погиб, другой травмирован. Последствия устраняли сотрудники МЧС.
Следователи по факту гибели мужчины начали процессуальную проверку. Установлено, что трагический инцидент произошёл 12 ноября в Черновском районе Читы.
- Работники компании, занимающейся прокладкой газового трубопровода, проводили земельные работы. В тот момент, когда двое мужчин находились в траншее, произошло обрушение одной из её стенок. В результате 41-летний мужчина оказался зажат глыбой грунта и скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили руководство и работников компании, проводившей работы. В офисе компании изъяты и изучаются документы. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления причин смерти и характера.
По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.