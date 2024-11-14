Большинству улан-удэнцев приходится ходить на работу больными



Улан-удэнцы с жалованьем выше среднего чаще договариваются с работодателем о возможности трудиться из дома на время недомогания, поскольку брать больничный им невыгодно.



Кстати, в 7 из 10 улан-удэнских компаний доплаты сверх выплат по листкам временной нетрудоспособности не практикуются. До среднего заработка доплачивают в 3% организаций и предприятий, до фактического или оклада – лишь в 4%.

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что свыше половины (66%) жителей Улан-Удэ ходят на работу, будучи больными. Как правило, это сотрудники до 34 лет и те, кто зарабатывает менее 50 000 рублей в месяц (81% против 57% опрошенных с доходом в 100 с лишним тысяч).