В Бурятии задержали 15 человек, находившихся в федеральном розыске

В Бурятии проведён второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Оно направлено на задержание лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также установление местонахождения лиц, пропавших без вести.В итоге задержано 35 лиц, 15 из которых находились в федеральном розыске. Из числа задержанных 5 человек разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.- Трое граждан задержаны сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия на территории иностранных государств. Установлено местонахождение трёх без вести пропавших, - сообщили в МВД по республике.