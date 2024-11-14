В Бурятии задержали 15 человек, находившихся в федеральном розыске

В регионе прошёл второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»
В Бурятии проведён второй этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Оно направлено на задержание лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях и скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также установление местонахождения лиц, пропавших без вести.
В итоге задержано 35 лиц, 15 из которых находились в федеральном розыске. Из числа задержанных 5 человек разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
- Трое граждан задержаны сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Бурятия на территории иностранных государств. Установлено местонахождение трёх без вести пропавших, - сообщили в МВД по республике.
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