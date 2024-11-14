В Монголии выпущена монета в память о вторжении в Японию

В Монголии изготовлена и выпущена в продажу памятная монета «Морской флот хана Хубилая». Её выпуск состоялся по заказу национального центра культурного наследия.Эта монета была выпущена в честь 750-летия первого монгольского вторжения в Японию и связана с военным кораблём империи Юань, который входил в состав морского флота императора Хубилая. Корабль был найден в морских глубинах близ острова Такасима, в районе японского города Мацуура. Монета выпущена с целью популяризации культурного наследия и ознакомления широкой общественностью с этим знаменательным событием.По информации центрального банка Монголии, памятная монета была представлена широкой публике на международном симпозиуме по истории «750 лет со дня вторжения хана Хубилая в Японию», который был организован в университете Кюсю в японском городе Фукуока.Памятная монета изготовлена из меди, покрытой золотом, весит 50 грамм и имеет диаметр 38,61 мм. Изображения и элементы на монете «Морской флот хана Хубилая» основаны на результатах 30-летних исследований японских учёных. Для создания монеты были получены официальные разрешения от администрации города Мацуура, музея, университета Нара, университета Кокугакуин, а также проведена совместная работа с почётным консульством Монголии в Фукуоке. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».