В райцентре Бурятии готовятся к открытию молодёжного центра

Уже в декабре центр «Молодёжь Джиды» распахнёт свои двери для жителей и гостей Джидинского района Бурятии. Его благоустройство стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики РФ «Регион для молодых».- Основной целью создания молодёжного пространства «Молодёжь Джиды» является расширение возможности для самореализации, культурной и творческой деятельности, повышение уровня общения и взаимодействие молодёжи, через организацию общественного пространства, - отметил начальник отдела спорта и молодёжной политики администрации района Сергей Нимаев.Как пояснили в районной администрации, молодёжное пространство при отделе будет функционировать в селе Петропавловка. В нём расположатся различные площадки, так называемые пространства: пространство действий, пространства просвещения, креатива, развития, пространство развития и пространство дискуссий, пространства досуга, принятия решений и пространство встреч, а также фудкорт. В настоящее время завершён ремонт имеющегося здания, заменены окна, проведены малярные работы, оштукатуривание, косметический ремонт и ремонт кровли.- Мы уверены, что созданное молодёжное пространство станет новым местом для притяжения молодёжи, которое позволит молодёжи активно и с пользой проводить досуг, организовывать мероприятия и разрабатывать проекты, - заявил Сергей Нимаев.