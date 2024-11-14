В Закаменске отметят День работников сельского хозяйства

15 ноября в Закаменске состоится сельскохозяйственная ярмарка «Фермерский островок» (возрастное ограничение: 0+), посвящённая Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие проведут с 11:00 на центральной площади города.На ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция: мясная, молочная, продукция пчеловодства.Как сообщили в администрации Закаменского района, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметят в районе не только ярмаркой. 15 ноября состоятся другие праздничные мероприятия. Так, соревнования (возрастное ограничение: 6+) пройдут в физкультурно-спортивном комплексе «Тамир» с 13:00, а праздничный концерт (возрастное ограничение: 6+) покажут в 15:00 в районном дворце культуры.