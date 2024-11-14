В Бурятии инспекторы встретили росомаху

В Джергинском заповеднике Бурятии, вблизи кордона «Умхей» государственные инспекторы Александр Ильюшкин и Дандар Бадмаев встретили ночного гостя – росомаху. Хищник быстро скрылся в лесу, когда инспекторы уступили ему дорогу.Росомаха — это хищное млекопитающее семейства куньих. Росомаха необычное животное весом до 15 кг и длиной до 1 метра, с уникальной внешностью: большой головой, мощными челюстями и полосатой окраской. Росомахи обычно известны своей агрессивностью и независимым характером, однако, как оказалось, даже такие суровые животные могут стать ласковыми и безопасными компаньонами.- Есть редкий случай, и это второй известный случай в мире, когда человек смог подружиться с этим диким хищником. Приручить животное удалось жителю Екатеринбурга Кириллу Потапову, - рассказали в туристском информационном центре «Байкал».