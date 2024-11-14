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В Бурятии соревновались чтецы-актёры

В Бурятии соревновались чтецы-актёры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гран-при завоевала представительница Буряад театра

11 ноября в Бурятии прошёл конкурс чтецов среди актёров профессиональных театров «О, если б голос мой умел сердца тревожить!». Мероприятие состоялось на сцене молодёжного художественного театра и посвящалось 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В конкурсе приняли участие актёры Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева, молодёжного художественного театра. Возраст участников самый разный: на сцену выходили как мастера, которые не один десяток лет служат в театре, так и творческая молодёжь, пополнившая труппу только в этом сезоне.

В состав жюри конкурса вошли:
- профессор кафедры театрального искусства и сценической речи ВСГИК, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РБ, почётный работник ВПО РФ Дарима Халматова;
- художественный руководитель молодёжного художественного театра, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Баскаков;
- режиссёр Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, народный артист Бурятии, заслуженный работник культуры России Саян Жамбалов;
- художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова, народный артист Бурятии, заслуженный деятель искусств России Владимир Рылов;
- актриса Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева, народная артистка Бурятии и России Нина Туманова.

Участники представили на суд жюри как стихотворные, так и прозаические произведения А.С. Пушкина.

Как сообщает Союз театральных деятелей РБ, лауреатами конкурса «О, если б голос мой умел сердца тревожить!» стали:
Гран-при - Арюна Цыденова (ГБАТД им. Х. Намсараева);
Первое место - Александра Кривобоченко (ГРДТ им. Н.А. Бестужева);
Второе место - Баярто Ендонов, Дарима Лубсанова (ГБАТД им. Х. Намсараева);
Третье место - Геннадий Попов (ГРДТ им. Н.А. Бестужева).

Всем конкурсантам были вручены дипломы участников и памятные подарки. Лауреаты отмечены дипломами и денежными призами, а Арюна Цыденова награждена главным призом конкурса – творческой командировкой от СТД РФ.

Бурятия театр конкурс

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