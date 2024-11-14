В Бурятии дадут 180000 рублей пяти семейским ансамблям

В Бурятии подведены итоги республиканского конкурса на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру семейских (старообрядцев) Забайкалья. В этом году на суд жюри было представлено девять концертных программ от коллективов Тарбагатайского, Бичурского, Мухоршибирского, Заиграевского, Кижингинского районов республики.В ходе подсчёта баллов, обсуждения были определены пять лауреатов:- Семейный фольклорный ансамбль «Живица», руководитель – Наталья Кочеткова, г. Улан-Удэ;- Семейский фольклорный ансамбль «Берегиня», руководитель – Артём Кузьмин, МБУК РДК «Одон» Вознесеновский СДК, с. Новокижингинск, Кижингинский район;- Народный ансамбль семейской песни «Долюшка», руководитель – Галина Киселева, МАУК «МКДЦЗ», с. Новая Брянь, Заиграевский район;- Семейский народный хор «Былина», руководитель – Наталья Максимова, МБУК «КДЦ» МО «Тарбагатайский район», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район;- Фольклорный ансамбль «Семейщина», руководитель – Александр Утенков, МБОУ ДО «Бичурский дом детского творчества», с. Бичура, Бичурский район.Помимо дипломов, лауреаты получат денежные призы в размере по 180 тыс. рублей, которые будут направлены на закупку музыкальных инструментов и оборудования, пошив костюмов и создание новых концертных программ.Выступление лауреатов конкурса состоится 2 декабря в концертно-театральном центре «Феникс» в Улан-Удэ. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.