14 ноября

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В районе Бурятии вместо деревянного моста построят железобетонный

В районе Бурятии вместо деревянного моста построят железобетонный
Общество,  Фото:«Бурятрегионавтодор»
Он находится на дороге, ведущей к солнечному телескопу

В Бурятии проводится реконструкция моста через реку Тунка на участке 2+133 км автодороги Тунка – площадка солнечного телескопа. Общая стоимость проекта составила более 300 млн рублей.

- Деревянный мост 1960-го года постройки находился в аварийном состоянии, поэтому новый мостовой переход через реку Тунка — это важный объект, который ведёт на площадку действующего солнечного телескопа. В перспективе он необходим для развития научного туризма у нас в Бурятии, — отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

Подрядная организация выполнила работы по устройству фундамента на двух опорах. До конца года основание доделают на двух оставшихся. После этого дорожники приступят к устройству ригелей на опорах.

- Ввод объекта по контракту запланирован в 2026 году. Однако подрядчик выразил готовность, что в этом году он выполнит максимальный объем работ и уже в 2025 году завершит реконструкцию, — сообщил руководитель «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

Как отметили в учреждении, в этом году по республиканской госпрограмме «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» в Бурятии идёт строительство четырёх мостов в Баунтовском, Муйском, Тарбагатайском и Тункинском районах. На эти цели в 2024 году выделено почти 226 млн рублей.
Бурятия дорожный ремонт мост Тункинский район

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