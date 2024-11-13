Игорь Шутенков избран мэром Улан-Удэ на второй срок

Сегодня, 13 ноября, прошло тайное голосование на пост мэра Улан-Удэ в рамках внеочередной сессии Улан-Удэнского городского совета. На эту должность претендовали три кандидата: Максим Бувалин, Вадим Будажапов и Игорь Шутенков.Уверенную победу одержал Игорь Шутенков, переизбравшись на второй срок. За него проголосовали все 30 депутатов горсовета. В своём выступлении он представил программу развития Улан-Удэ, отметив основные вопросы, которые предстоит решить в ближайшие годы. В частности, речь шла о градостроительной политике.- Огромное спасибо каждому из вас за оказанное доверие. У нас впереди много планов и очень много работы. Уверен, что наша сплочённая команда достигнет всех поставленных целей и задач, которые я озвучил. Как и предыдущие пять лет под руководством главы республики, вместе с правительством, Народным Хуралом, горсоветом, администрацией, с нашим общественниками и ТОСовцами мы будем делать наш город лучше. Самое главное, чтобы каждый наш житель мог чувствовать себя в комфортных условиях, чтобы каждый мог сказать, что наш город самый лучший! – сказал Игорь Шутенков.Отбор кандидатов на пост мэра Улан-Удэ проводился с 14 по 25 октября. По итогам рассмотренных заявок к конкурсу допустили пять кандидатов: мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.Претенденты защищали свои программы по развитию города Улан-Удэ перед специальной конкурсной комиссией из 10 человек (пять человек отбирали депутаты горсовета, а остальные пять - глава Бурятии Алексей Цыденов).К финальному этапу 7 ноября добрались три претендента: Игорь Шутенков, Максим Бувалин и Вадим Будажапов. Спустя шесть дней на сессии горсовета они защищали свои программы уже перед депутатами. Каждому давалось на выступление не более 20 минут.Народные избранники, в свою очередь, задавали вопросы кандидатам. После чего началась процедура тайного голосования. Там же проводился подсчёт голосов и окончательный итог.- Сегодня у нас состоялось историческое и значимое событие - прошли выборы мэра Улан-Удэ. Седьмого ноября конкурсная комиссия провела работу по отбору кандидатов по оценке их профессиональных знаний и компетенций. Горсовету было очень важно соблюсти все правила и нормы этой процедуры. Считаю, наши депутаты с этим справились. Всё прошло в правильном порядке. По результатам тайного голосования единогласным решением выбрали мэра Игоря Шутенкова, - прокомментировал выборы депутат горсовета Дмитрий Путилин.- Сегодня на сессии мы заслушали программы трёх конкурсантов на должность мэра. Депутаты городского совета задавали им много вопросов. Все процедуры были соблюдены, и тайным голосованием мы сделали свой выбор. Нас ждёт плодотворная совместная работа с Игорем Юрьевичем, - сообщил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.Инаугурация избранного мэра состоится 18 ноября.