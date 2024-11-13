13 ноября

12 ноября

Популярное

Игорь Шутенков избран мэром Улан-Удэ на второй срок

Игорь Шутенков избран мэром Улан-Удэ на второй срок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Депутаты горсовета приняли единогласное решение

Сегодня, 13 ноября, прошло тайное голосование на пост мэра Улан-Удэ в рамках внеочередной сессии Улан-Удэнского городского совета. На эту должность претендовали три кандидата: Максим Бувалин, Вадим Будажапов и Игорь Шутенков.

Уверенную победу одержал Игорь Шутенков, переизбравшись на второй срок. За него проголосовали все 30 депутатов горсовета. В своём выступлении он представил программу развития Улан-Удэ, отметив основные вопросы, которые предстоит решить в ближайшие годы. В частности, речь шла о градостроительной политике.

- Огромное спасибо каждому из вас за оказанное доверие. У нас впереди много планов и очень много работы. Уверен, что наша сплочённая команда достигнет всех поставленных целей и задач, которые я озвучил. Как и предыдущие пять лет под руководством главы республики, вместе с правительством, Народным Хуралом, горсоветом, администрацией, с нашим общественниками и ТОСовцами мы будем делать наш город лучше. Самое главное, чтобы каждый наш житель мог чувствовать себя в комфортных условиях, чтобы каждый мог сказать, что наш город самый лучший! – сказал Игорь Шутенков.

Отбор кандидатов на пост мэра Улан-Удэ проводился с 14 по 25 октября. По итогам рассмотренных заявок к конкурсу допустили пять кандидатов: мэр Игорь Шутенков, депутат Народного Хурала Максим Бувалин, бывший заместитель главы Железнодорожного района Улан-Удэ Вадим Будажапов, начальник управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолий Урбанов и предприниматель Константин Бурцев.

Претенденты защищали свои программы по развитию города Улан-Удэ перед специальной конкурсной комиссией из 10 человек (пять человек отбирали депутаты горсовета, а остальные пять - глава Бурятии Алексей Цыденов).

К финальному этапу 7 ноября добрались три претендента: Игорь Шутенков, Максим Бувалин и Вадим Будажапов. Спустя шесть дней на сессии горсовета они защищали свои программы уже перед депутатами. Каждому давалось на выступление не более 20 минут.

Народные избранники, в свою очередь, задавали вопросы кандидатам. После чего началась процедура тайного голосования. Там же проводился подсчёт голосов и окончательный итог.

- Сегодня у нас состоялось историческое и значимое событие - прошли выборы мэра Улан-Удэ. Седьмого ноября конкурсная комиссия провела работу по отбору кандидатов по оценке их профессиональных знаний и компетенций. Горсовету было очень важно соблюсти все правила и нормы этой процедуры. Считаю, наши депутаты с этим справились. Всё прошло в правильном порядке. По результатам тайного голосования единогласным решением выбрали мэра Игоря Шутенкова, - прокомментировал выборы депутат горсовета Дмитрий Путилин.

- Сегодня на сессии мы заслушали программы трёх конкурсантов на должность мэра. Депутаты городского совета задавали им много вопросов. Все процедуры были соблюдены, и тайным голосованием мы сделали свой выбор. Нас ждёт плодотворная совместная работа с Игорем Юрьевичем, - сообщил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

Инаугурация избранного мэра состоится 18 ноября.
ГорсоветУУ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцам посоветовали осторожнее ходить по улицам
Улан-удэнцам посоветовали осторожнее ходить по улицам
Общество, 13.11.2024
В столице Бурятии появилась опасная наледь
В Улан-Удэ автомобилисты будут меньше гробить подвески на трамвайных рельсах
В Улан-Удэ автомобилисты будут меньше гробить подвески на трамвайных рельсах
Общество, 13.11.2024
На одном из переездов появились резинокордовые настилы  
Театр «Байкал» отправляется на гастроли в Читу и Иркутск
Театр «Байкал» отправляется на гастроли в Читу и Иркутск
Общество, 13.11.2024
Зрители услышат любимые бурятские песни
Жителям Бурятии рассказали, стоит ли брать отпуск зимой
Жителям Бурятии рассказали, стоит ли брать отпуск зимой
Общество, 13.11.2024
Первый месяц нового года будет очень невыгодным для отдыха
В Улан-Удэ построили 9 новых трансформаторных подстанций
В Улан-Удэ построили 9 новых трансформаторных подстанций
Общество, 13.11.2024
Две из этих подстанций мэрия реконструировала за счёт городского бюджета
В микрорайоне Улан-Удэ устранили крупную коммунальную аварию
В микрорайоне Улан-Удэ устранили крупную коммунальную аварию
Общество, 13.11.2024
Местные жители сидели без тепла несколько часов
В Бурятии напомнили об угрозе сибирской язвы
В Бурятии напомнили об угрозе сибирской язвы
Общество, 13.11.2024
Опасную болезнь подхватил житель соседней Монголии
Бурятия передаст сразу 33 энергообъекта «Россетям»
Бурятия передаст сразу 33 энергообъекта «Россетям»
Общество, 13.11.2024
В компании за них возьмутся с нового года
В Бурятии стабильная эпидситуация по заболеваемости ОРВИ
В Бурятии стабильная эпидситуация по заболеваемости ОРВИ
Общество, 13.11.2024
Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано
В Иркутской области мошенницы обманули женщину на миллион рублей
В Иркутской области мошенницы обманули женщину на миллион рублей
Общество, 13.11.2024
Одна из аферисток рассказала женщине, что умеет снимать порчу и исцелять людей от неизлечимых болезней
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по вольной борьбе
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по вольной борьбе
Общество, 13.11.2024
Участие в соревнованиях также примут и ветераны ковра
Еравнинский район Бурятии развивается благодаря нацпроекту
Еравнинский район Бурятии развивается благодаря нацпроекту
Общество, 13.11.2024
В сёлах ежегодно благоустраиваются новые территории

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^