До -15 похолодает в Бурятии

В некоторых районах пообещали снег
В четверг, 14 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике – от -3 до -8 и местами – от -10 до -15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с
В Улан-Удэ без существенных осадков и от -5 до -7. Ветер восточный, 4-9 м/с.
В некоторых районах пообещали снег
Будут зажжены 1000 лампад
Они изготовлены из ангарской сосны
Животные попали в объектив инспектора
Участники представят методические разработки по трём номинациям
Также их могут приурочить к памятным датам края
За сборную республики выступали 33 спортсмена в возрасте от 10 до 17 лет
Работы должны завершить в этом месяце
Юбилей отпраздновала семья Кулаковых
Фтизиатрическую службу республики отметили на международной конференции
Об этом напомнили федеральные дорожники
Будет использоваться 13-ступенчатая очистка воды
На них изображён полковник Доржи Чимитов
Игорь Шутенков, представляя программу развития Улан-Удэ на выборах мэра, подчеркнул важность транспортной связности между городскими микрорайонами
В столице Бурятии появилась опасная наледь