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До -15 похолодает в Бурятии

До -15 похолодает в Бурятии
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
В некоторых районах пообещали снег

В четверг, 14 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике – от -3 до -8 и местами – от -10 до -15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с

В Улан-Удэ без существенных осадков и от -5 до -7. Ветер восточный, 4-9 м/с.
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