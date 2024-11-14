До -15 похолодает в Бурятии



В четверг, 14 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике – от -3 до -8 и местами – от -10 до -15 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с



В Улан-Удэ без существенных осадков и от -5 до -7. Ветер восточный, 4-9 м/с.